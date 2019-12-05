***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.12.2019 11:58
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.12.2019
ALIM
250,00 1.225,00
04.12.2019
SATIM
750,00
3,757,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801966
BIST
12:10108.248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 546,31
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:105,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0159
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:106,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,3740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:10273,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,48
|Açılış
|: 273,16
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.502.345
|% 19,85
|
|FONET
|7,76
|47.657.730
|% 16,34
|
|OYLUM
|5,31
|11.420.308
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|SMART
|11,45
|59.572.787
|% 14,84
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.413.635
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,18
|16.890.982
|% -4,87
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,74
|331.559.461
|% -0,15
|
|ASELS
|19,26
|245.354.860
|% 1,69
|
|PETKM
|3,62
|234.439.329
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,87
|136.420.437
|% 1,96
|
|EREGL
|8,16
|115.591.833
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,48
|110.720.849
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|234.439.329
|% 0,56
|
|TSKB
|1,12
|52.374.897
|% 2,75
|
|ZOREN
|1,47
|61.762.508
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|73.272.618
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5433
|7,5811
|% 0,41
|
|Frank
|5,8010
|5,8360
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,45
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|
Seans Raporu
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12:24KFEIN
Yüzde 13.33 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 416, 439 adet işlem
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12:22IEYHO
Yüzde 4.88 oranında artışla 0.43 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 696, 629 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 566, 52 artarak (% 0.43 ) 132, 278
-
12:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, PETKM
-
12:21XU100
Endeks 108, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 3, 647.00 milyon TL de