***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.12.2019 09:35
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.12.2019
ALIM
250,00 1.305,00
05.12.2019
SATIM
500,00
2.640,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802160
BIST
12:27108.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,63
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:275,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7659
En Düşük
5,7410
12:276,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:27273,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,24
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|32,98
|12.719.898
|% 11,72
|
|MEPET
|2,18
|21.903.138
|% 10,66
|
|RYGYO
|3,01
|13.555.302
|% 10,26
|
|OYLUM
|5,84
|20.246.084
|% 9,98
|
|SMART
|9,57
|11.298.906
|% -19,98
|
|FONET
|6,87
|41.890.995
|% -14,12
|
|KFEIN
|12,00
|70.312.396
|% -12,28
|
|LOGO
|54,65
|10.422.734
|% -8,15
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|382.364.190
|% -0,58
|
|ASELS
|19,49
|323.438.630
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.648.399
|% 3,14
|
|GARAN
|10,43
|216.218.499
|% 1,07
|
|TTKOM
|7,26
|214.006.273
|% 1,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.648.399
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,48
|105.859.589
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|63.422.295
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,21
|114.131.138
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.642.093
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5372
|7,5750
|% -0,09
|
|Frank
|5,8096
|5,8446
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,04
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|