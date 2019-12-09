***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.12.2019 09:30
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.12.2019
ALIM
1.250,00 6.885,00
06.12.2019
SATIM
1.250,00
6.920,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802453
BIST
14:42108.821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,35
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:425,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0168
|Açılış
|: 5,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:426,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:42272,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,16
|Açılış
|: 272,96
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,46
|5.824.783
|% 14,55
|
|CEMAS
|1,59
|122.927.462
|% 13,57
|
|GLRYH
|2,46
|25.336.828
|% 11,82
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.574.641
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|FMIZP
|30,84
|8.622.238
|% -6,49
|
|THYAO
|13,85
|738.884.813
|% 0,95
|
|ISFIN
|3,17
|364.534.477
|% 3,93
|
|ASELS
|19,65
|347.230.034
|% 1,55
|
|TUPRS
|122,80
|247.129.705
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.716.936
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.716.936
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,82
|99.916.210
|% 9,33
|
|ISFIN
|3,17
|364.534.477
|% 3,93
|
|IHLGM
|0,89
|83.138.146
|% 4,71
|
|CEMAS
|1,59
|122.927.462
|% 13,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6129
|7,6511
|% 0,41
|
|Frank
|5,8324
|5,8676
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5417
|1,5495
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,55
|