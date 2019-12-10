***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.12.2019 10:20
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.12.2019
ALIM
1.000,00 5.272,50
09.12.2019
SATIM
0,00
0,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802761
BIST
11:15109.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 323,93
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.910
11:155,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 5,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8043
11:156,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
11:15273,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,59
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,28
|80.008.192
|% 15,01
|
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|4,01
|12.668.848
|% 14,57
|
|RYSAS
|3,03
|16.135.974
|% 13,91
|
|HURGZ
|1,28
|842.798
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|METRO
|1,32
|39.457.246
|% -5,71
|
|CEMAS
|1,53
|54.519.198
|% -4,38
|
|THYAO
|13,88
|256.950.587
|% 0,58
|
|AFYON
|7,81
|157.481.271
|% 13,19
|
|ASELS
|19,68
|119.186.913
|% 0,66
|
|TTKOM
|7,29
|92.626.957
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,54
|87.081.794
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,54
|87.081.794
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,53
|54.519.198
|% -4,38
|
|KARSN
|1,53
|53.304.047
|% 3,38
|
|METRO
|1,32
|39.457.246
|% -5,71
|
|OZGYO
|1,56
|44.934.913
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6151
|7,6533
|% -0,01
|
|Frank
|5,8680
|5,9034
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5458
|1,5535
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|1,69
|
|Altın Gr.
|273
|274
|0,66
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,62
|16,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-0,09
|