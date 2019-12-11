***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.12.2019 11:30
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.12.2019
ALIM
1.500,00 8.117,50
10.12.2019
SATIM
1.750,00
9.542,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802989
BIST
14:46108.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 32,16
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:465,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:466,4398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:46273,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,43
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.358.593
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.481.722
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.325.024
|% 0,00
|
|VESTL
|13,12
|344.609.208
|% 7,98
|
|PGSUS
|80,65
|222.557.562
|% 3,00
|
|PAPIL
|8,14
|204.459.067
|% 7,25
|
|ASELS
|19,22
|163.935.784
|% -0,62
|
|KARSN
|1,54
|116.809.265
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,49
|113.176.924
|% -1,32
|
|ODAS
|2,15
|132.625.843
|% 3,86
|
|CEMAS
|1,50
|78.928.985
|% 2,04
|
|ISFIN
|3,13
|156.480.135
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6126
|7,6508
|% -0,29
|
|Frank
|5,8731
|5,9085
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5436
|1,5513
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,37
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,45
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,54
|
|Yarım
|873
|896
|-0,26
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,50
|