***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.12.2019 10:34
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.12.2019
ALIM
1.454,00 7.531,98
13.12.2019
SATIM
1.000,00
5.270,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803578
BIST
12:58110.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 47,63
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:585,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0329
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:586,5125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:58277,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,72
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|2,59
|79.223.744
|% 19,35
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|BOLUC
|4,54
|37.951.919
|% 15,23
|
|NIBAS
|7,13
|1.291
|% 15,00
|
|UNYEC
|4,65
|5.946.167
|% 14,81
|
|SNKRN
|2,87
|2.141.836
|% -4,97
|
|BJKAS
|2,77
|55.474.879
|% -4,48
|
|OYLUM
|4,93
|3.437.221
|% -4,46
|
|MMCAS
|0,90
|1
|% -4,26
|
|ETILR
|2,40
|11.280
|% -4,00
|
|THYAO
|13,81
|436.985.522
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,50
|259.809.105
|% 0,40
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|210.792.772
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,36
|167.649.960
|% -1,26
|
|KRDMD
|2,50
|259.809.105
|% 0,40
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,36
|167.649.960
|% -1,26
|
|TSPOR
|2,85
|144.674.036
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,23
|162.888.333
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7733
|7,8123
|% 0,52
|
|Frank
|5,9215
|5,9572
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5551
|1,5629
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,22
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,87
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,96
|
|Yarım
|885
|908
|7,23
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,15
|