***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.12.2019 08:50
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.12.2019
ALIM
250,00 1.302,50
16.12.2019
SATIM
250,00
1.315,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803792
BIST
11:14111.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 295,55
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:145,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0195
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8675
En Düşük
5,8441
11:146,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:14278,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,96
|Açılış
|: 278,60
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,69
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,79
|245.075.342
|% 14,81
|
|UNYEC
|5,47
|16.969.290
|% 12,55
|
|DZGYO
|5,09
|3.022.786
|% 9,94
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|ATAGY
|4,64
|2.844.656
|% -12,45
|
|SAMAT
|1,54
|3.954.035
|% -6,10
|
|TSPOR
|2,61
|66.765.207
|% -5,78
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|IHLAS
|0,73
|21.552.834
|% -3,95
|
|THYAO
|14,00
|385.392.713
|% -0,07
|
|GUSGR
|2,79
|245.075.342
|% 14,81
|
|ISFIN
|3,37
|171.358.593
|% 2,12
|
|SISE
|5,17
|140.494.105
|% 1,57
|
|ODAS
|2,20
|100.504.927
|% 2,33
|
|GUSGR
|2,79
|245.075.342
|% 14,81
|
|ALBRK
|1,36
|72.330.700
|% 0,74
|
|ISFIN
|3,37
|171.358.593
|% 2,12
|
|ODAS
|2,20
|100.504.927
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,59
|56.168.184
|% 4,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7491
|7,7879
|% -0,41
|
|Frank
|5,9430
|5,9788
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5586
|1,5664
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|1,06
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|0,00
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,13
|