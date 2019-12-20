***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.12.2019 15:41
im İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.12.2019
ALIM
2.250,00 12.405,00
19.12.2019
SATIM
1.750,00
9.792,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804570
BIST
17:38111.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 642,34
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:385,9391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:386,5847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0294
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:38282,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 282,48
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.817.524
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.730
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.430.163
|% 13,01
|
|GOODY
|3,99
|166.247.575
|% 10,83
|
|GLBMD
|1,61
|18.622.713
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.866.850
|% -14,56
|
|FLAP
|4,39
|64.830.877
|% -13,41
|
|EUYO
|1,19
|10.777.008
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,30
|18.685.510
|% -10,34
|
|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|THYAO
|13,73
|924.126.940
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|SISE
|5,25
|401.183.056
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,60
|392.743.482
|% 3,88
|
|IHLGM
|0,97
|187.075.783
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,70
|274.788.312
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,44
|176.612.994
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|KRDMD
|2,55
|260.407.214
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7173
|7,7560
|% 0,08
|
|Frank
|6,0270
|6,0633
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5781
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
|