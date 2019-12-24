***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.12.2019 09:21
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.12.2019
ALIM
250,00 1.300,00
23.12.2019
SATIM
250,00
1.310,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804907
BIST
11:33113.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.031,23
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:335,9485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:336,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:33285,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.235.776
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|7,87
|32.104.438
|% 11,32
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,70
|26.461
|% -9,46
|
|ITTFH
|4,09
|37.857.922
|% -9,11
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,95
|329.311.880
|% 1,23
|
|ISCTR
|6,27
|215.523.272
|% 1,29
|
|IPEKE
|8,19
|212.315.593
|% 4,20
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|SISE
|5,34
|177.673.666
|% 1,52
|
|ZOREN
|1,80
|163.408.648
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,12
|87.320.767
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,50
|90.795.202
|% -1,32
|
|IEYHO
|0,65
|36.649.530
|% 10,17
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6694
|7,7079
|% -0,10
|
|Frank
|6,0316
|6,0680
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,17
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|0,05
|
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