***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.12.2019 11:01
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.12.2019
ALIM
0,00 0,00
25.12.2019
SATIM
76,00
408,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805272
BIST
11:23114.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 843,31
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:235,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9330
11:236,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5958
En Düşük
6,5743
11:23287,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,68
|Açılış
|: 287,21
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.120.574
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|GRNYO
|1,08
|5.699.031
|% -3,57
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|ASELS
|19,92
|251.889.855
|% 1,12
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|159.200.942
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,53
|102.520.474
|% 2,98
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|TSKB
|1,17
|45.021.980
|% 2,63
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|ALBRK
|1,47
|49.575.290
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6896
|7,7281
|% 0,24
|
|Frank
|6,0348
|6,0712
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5780
|1,5860
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|4,40
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|0,18
|