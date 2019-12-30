***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.12.2019 11:54
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.12.2019
ALIM
500,00 2.815,00
27.12.2019
SATIM
750,00
4.305,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805769
BIST
13:44114.845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.161,02
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:445,9491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0085
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:446,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:44289,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 289,21
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.262.247
|% 19,83
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|IHYAY
|1,01
|80.516.838
|% 10,99
|
|YAPRK
|6,40
|3.336.065
|% 9,97
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|763.858.644
|% 2,22
|
|ASELS
|20,14
|525.837.657
|% 2,39
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|KRDMD
|2,70
|257.081.854
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,19
|246.483.071
|% 9,17
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|IHLAS
|0,91
|225.117.978
|% 4,60
|
|IHLGM
|1,19
|246.483.071
|% 9,17
|
|ALBRK
|1,56
|186.244.148
|% 2,63
|
|KRDMD
|2,70
|257.081.854
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7775
|7,8165
|% 0,14
|
|Frank
|6,0971
|6,1339
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|1,02
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.907
|1.954
|-1,09
|
|Yarım
|922
|945
|-0,53
|
|Çeyrek
|462
|473
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|66,92
|66,92
|0,05
|