***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
31.12.2019 09:30
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.12.2019
ALIM
2.250,00 13.437,50
30.12.2019
SATIM
2.250,00
13.522,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806031
BIST
12:20114.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -127,19
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:205,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:206,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:20291,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,79
|Açılış
|: 291,52
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.535.853
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,04
|9.859.624
|% 13,00
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|UMPAS
|0,62
|11.308
|% 8,77
|
|KLGYO
|4,24
|69.656.185
|% -10,36
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,44
|859.604.470
|% 0,91
|
|ASELS
|20,80
|472.684.331
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|HALKB
|5,98
|235.575.446
|% 0,84
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|150.092.039
|% 3,25
|
|IHYAY
|1,04
|78.846.927
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,21
|89.174.051
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7937
|7,8328
|% 0,30
|
|Frank
|6,1189
|6,1557
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,13
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,97
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|-0,04
|