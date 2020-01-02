***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.01.2020 10:40
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
31.12.2019
ALIM
1.750,00 10.610,00
31.12.2019
SATIM
1.750,00
10.682,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806383
BIST
14:23115.292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 866,61
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:235,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9590
En Düşük
5,9430
14:236,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:23291,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,34
|Açılış
|: 291,50
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,91
|129.818.367
|% 16,90
|
|DURDO
|15,81
|8.493.968
|% 12,61
|
|CRFSA
|5,22
|83.815.495
|% 10,83
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|SANFM
|5,50
|3.280.430
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,24
|7.082.100
|% -8,37
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,60
|813.785.002
|% 0,97
|
|PETKM
|3,87
|483.882.435
|% 1,57
|
|IPEKE
|8,49
|428.502.907
|% 9,97
|
|KOZAA
|10,50
|418.311.445
|% 4,69
|
|HALKB
|6,06
|391.693.050
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,72
|376.459.884
|% 2,26
|
|ISGYO
|1,79
|241.762.164
|% 1,70
|
|PETKM
|3,87
|483.882.435
|% 1,57
|
|ODAS
|2,17
|242.375.258
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,48
|141.285.618
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8414
|7,8807
|% -0,18
|
|Frank
|6,1161
|6,1530
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|4,31
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|2,80
|
|Yarım
|929
|953
|1,35
|
|Çeyrek
|466
|476
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,24
|66,24
|0,24
|
Seans Raporu
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14:33BRMEN
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 301, 655 adet işlem
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14:32GSRAY
Yüzde 5.91 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 512, 667 adet işlem
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14:31TATGD
Yüzde 5.25 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 427 adet işlem
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14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 783, 84 artarak (% 0.56 ) 139, 614
-
14:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, IPEKE