***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.01.2020 10:12
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.01.2020
ALIM
250,00 1.490,00
02.01.2020
SATIM
0,00
0,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807251
BIST
14:06113.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -2.541,62
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.381
14:065,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0215
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:066,6550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:06297,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 4,93
|Açılış
|: 297,56
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,85
|45.233.779
|% 15,96
|
|ARENA
|9,41
|23.370.699
|% 13,65
|
|MEPET
|2,26
|22.868.132
|% 12,44
|
|VKING
|2,37
|8.628.791
|% 10,23
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|ERSU
|1,82
|10.142.644
|% -11,65
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|SILVR
|1,96
|8.722.262
|% -10,09
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,17
|1.261.321.123
|% -4,51
|
|ASELS
|21,16
|633.811.800
|% -2,04
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|IPEKE
|8,78
|424.753.901
|% 0,57
|
|HALKB
|5,99
|378.197.908
|% -2,28
|
|ALBRK
|1,55
|272.401.632
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,44
|232.865.509
|% -4,00
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,63
|337.083.764
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,13
|134.557.692
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7900
|7,8290
|% -0,16
|
|Frank
|6,1117
|6,1485
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5878
|1,5957
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|19,87
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,90
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.961
|2.010
|32,10
|
|Yarım
|948
|972
|15,53
|
|Çeyrek
|475
|486
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|2,92
|
Seans Raporu
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2708, 91 kaybederek (% -1.93 ) 137, 973
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14:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ERSU, SILVR
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14:16XU100
Endeks 113, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 13 altında . İşlem hacmi 8, 338.00 milyon TL de
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14:16FONET
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 137 adet işlem
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14:15ERSU
Yüzde -11.17 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 391 adet işlem