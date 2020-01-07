***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.01.2020 09:02
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.01.2020
ALIM
500,00 2.850,00
03.01.2020
SATIM
500,00
2.870,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808077
BIST
11:56112.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.362,28
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:565,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:566,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:56300,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 300,13
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,86
|12.627.017
|% 13,94
|
|BURVA
|11,36
|2.834.546
|% 11,81
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|7,90
|1.710.996
|% -15,33
|
|IHGZT
|5,40
|232.477
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ASELS
|22,26
|203.663.719
|% 0,82
|
|IPEKE
|9,18
|137.206.369
|% 0,11
|
|GARAN
|10,75
|100.938.764
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,56
|69.459.401
|% 2,63
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ISGYO
|1,80
|75.426.048
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,43
|44.361.167
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8474
|7,8868
|% 0,10
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5848
|1,5927
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,81
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-15,46
|
|Yarım
|959
|984
|-7,48
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|-0,50
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