***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.01.2020 10:54
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.01.2020
ALIM
0,00 0,00
07.01.2020
SATIM
250,00
1.370,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808811
BIST
12:11112.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -327,97
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.351
En Düşük
110.746
12:115,9709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:116,6473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:11303,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,69
|Açılış
|: 303,57
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,71
|142.303.232
|% 13,52
|
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,75
|52.694.419
|% 10,36
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,61
|4.316.412
|% 8,43
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|PAGYO
|6,39
|27.316.537
|% -11,62
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|THYAO
|13,40
|955.517.626
|% -1,11
|
|ASELS
|22,34
|422.197.124
|% -0,27
|
|PETKM
|3,68
|277.747.174
|% -0,54
|
|HALKB
|6,10
|264.085.050
|% 0,99
|
|GARAN
|10,88
|239.397.389
|% 2,35
|
|ALBRK
|1,60
|167.953.346
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|277.747.174
|% -0,54
|
|THYAO
|13,40
|955.517.626
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,58
|150.518.921
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,78
|41.806.505
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8327
|7,8720
|% 0,26
|
|Frank
|6,1254
|6,1623
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5870
|1,5950
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,88
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,13
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|2.008
|2.058
|19,89
|
|Yarım
|971
|996
|9,62
|
|Çeyrek
|487
|498
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
|