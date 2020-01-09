***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.01.2020 09:10
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.01.2020
ALIM
250,00 1.350,00
08.01.2020
SATIM
515,00
2.790,10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809965
BIST
10:43115.482
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.606,16
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:435,9090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:436,5728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:43294,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,63
|Açılış
|: 294,38
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|DAGHL
|3,64
|13.945.431
|% 9,97
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|728.492
|% -0,79
|
|THYAO
|14,02
|410.603.476
|% 3,85
|
|ISGYO
|1,85
|197.148.239
|% 5,71
|
|HALKB
|6,23
|154.152.520
|% 2,30
|
|PETKM
|3,78
|142.476.391
|% 2,16
|
|ASELS
|22,74
|138.930.465
|% 2,16
|
|ISGYO
|1,85
|197.148.239
|% 5,71
|
|ALBRK
|1,63
|89.972.059
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,42
|70.093.750
|% 2,16
|
|ODAS
|2,21
|92.211.030
|% 2,79
|
|PETKM
|3,78
|142.476.391
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7345
|7,7733
|% 0,10
|
|Frank
|6,0535
|6,0899
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5731
|1,5810
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.545
|1.546
|-14,33
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,05
|