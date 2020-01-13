***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.01.2020 11:25
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.01.2020
ALIM
750,00 4.285,00
10.01.2020
SATIM
750,00
4.315,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812015
BIST
13:55120.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.733,08
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:555,8580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0189
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:556,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0205
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:55292,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,64
|Açılış
|: 292,22
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|68.003.786
|% 19,20
|
|AYEN
|4,30
|86.475.409
|% 18,13
|
|RYSAS
|6,71
|95.591.564
|% 16,90
|
|RYGYO
|6,09
|71.415.359
|% 15,78
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|BRYAT
|77,65
|5.999.843
|% -2,57
|
|SAMAT
|1,68
|1.905.460
|% -2,33
|
|THYAO
|14,68
|1.237.634.661
|% 1,94
|
|PETKM
|4,02
|747.322.547
|% 2,81
|
|HALKB
|6,68
|457.469.972
|% 3,25
|
|KRDMD
|2,94
|367.913.886
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|313.289.841
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.289.841
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|747.322.547
|% 2,81
|
|KRDMD
|2,94
|367.913.886
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,73
|196.767.018
|% 1,76
|
|IEYHO
|0,72
|61.915.205
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5875
|7,6256
|% -0,82
|
|Frank
|5,9989
|6,0350
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5573
|1,5651
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,08
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,04
|