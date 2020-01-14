***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.01.2020 11:06
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.01.2020
ALIM
500,00 2.855,00
13.01.2020
SATIM
500,00
2.890,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812273
BIST
12:48120.719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 470,34
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:485,8897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0267
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:486,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:48292,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,19
|Açılış
|: 292,28
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.642
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,18
|281.418.094
|% 14,87
|
|VAKKO
|5,52
|33.420.645
|% 14,76
|
|TLMAN
|12,64
|34.089.693
|% 14,39
|
|CRFSA
|6,01
|78.414.577
|% 12,76
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.866.067
|% -4,05
|
|THYAO
|14,86
|1.193.403.612
|% 0,13
|
|KRDMD
|3,01
|522.326.031
|% 1,35
|
|PETKM
|4,07
|488.321.156
|% -0,49
|
|ASELS
|23,22
|398.456.375
|% 1,31
|
|TKNSA
|6,18
|281.418.094
|% 14,87
|
|KRDMD
|3,01
|522.326.031
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|229.349.291
|% -0,63
|
|PETKM
|4,07
|488.321.156
|% -0,49
|
|THYAO
|14,86
|1.193.403.612
|% 0,13
|
|ALBRK
|1,71
|114.687.220
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6147
|7,6528
|% 0,23
|
|Frank
|6,0474
|6,0838
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5645
|1,5724
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,96
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|-0,12
|