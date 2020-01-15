***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.01.2020 10:08
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.01.2020
ALIM
515,00 2.916,65
14.01.2020
SATIM
250,00
1.437,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812673
BIST
10:48121.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 142,87
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
10:485,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8642
En Düşük
5,8463
10:486,5208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5338
En Düşük
6,5173
10:48293,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,42
|Açılış
|: 293,04
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,04
|4.117.010
|% 13,72
|
|DAGHL
|5,34
|6.252.243
|% 11,72
|
|LIDFA
|4,50
|2.826.286
|% 10,29
|
|ORMA
|4,00
|8.420
|% 9,89
|
|UFUK
|3,26
|129.474
|% 9,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,10
|180.213
|% -6,63
|
|EGCEY
|0,50
|10.756
|% -5,66
|
|THYAO
|15,13
|404.950.918
|% 0,53
|
|PETKM
|4,03
|216.541.256
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,99
|185.432.750
|% -0,66
|
|BNTAS
|3,65
|121.038.251
|% 9,61
|
|PGSUS
|76,75
|116.697.720
|% 1,52
|
|KRDMD
|2,99
|185.432.750
|% -0,66
|
|PETKM
|4,03
|216.541.256
|% 0,50
|
|ISGYO
|1,82
|75.697.850
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,65
|66.905.056
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,65
|121.038.251
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6378
|7,6761
|% 0,04
|
|Frank
|6,0423
|6,0787
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5565
|1,5643
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,40
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|0,07
|