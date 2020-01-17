***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.01.2020 09:45
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.01.2020
ALIM
1.000,00 5.852,78
16.01.2020
SATIM
1.250,00
7.402,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813298
BIST
11:28121.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 214,51
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:285,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0102
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8671
En Düşük
5,8463
11:286,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:28293,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,55
|Açılış
|: 293,17
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|GEDIK
|8,00
|9.606.992
|% 13,15
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|DAGHL
|5,36
|7.820.570
|% 12,13
|
|LIDFA
|4,54
|6.754.145
|% 11,27
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|GYHOL
|15,02
|1.401.744
|% -7,74
|
|THYAO
|15,04
|647.746.233
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,97
|283.850.675
|% -1,33
|
|PETKM
|4,03
|252.355.850
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|PGSUS
|76,40
|156.630.611
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,97
|283.850.675
|% -1,33
|
|ISGYO
|1,84
|121.731.664
|% 3,37
|
|PETKM
|4,03
|252.355.850
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,65
|88.604.060
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6445
|7,6828
|% 0,13
|
|Frank
|1,5571
|1,5649
|% 0,06
|
|Riyal
|292,9440
|293,0640
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|1,73
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|0,26
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