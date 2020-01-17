***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.01.2020 09:46
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.01.2020
ALIM
500,00 2.920,00
15.01.2020
SATIM
750,00
4.420,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813299
BIST
11:27121.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 212,07
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:275,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0098
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8667
En Düşük
5,8463
11:276,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:27293,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,55
|Açılış
|: 293,17
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,13
|9.875.480
|% 14,99
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|DAGHL
|5,35
|7.951.829
|% 11,92
|
|LIDFA
|4,56
|6.856.906
|% 11,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|MAALT
|78,55
|1.936.784
|% -6,82
|
|THYAO
|15,06
|656.269.844
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,98
|290.149.786
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|252.532.315
|% 0,75
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|PGSUS
|76,45
|156.996.079
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,98
|290.149.786
|% -1,00
|
|ISGYO
|1,83
|121.806.490
|% 2,81
|
|PETKM
|4,04
|252.532.315
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,64
|88.802.974
|% -0,61
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6459
|7,6842
|% 0,15
|
|Frank
|6,0453
|6,0817
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5575
|1,5653
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,22
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|0,21
|
Seans Raporu
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11:43AYEN
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11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ISGYO, PETKM
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11:41XU100
Endeks 121, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 3, 186.00 milyon TL de