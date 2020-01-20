***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.01.2020 09:29
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.01.2020
ALIM
750,00 4.528,93
17.01.2020
SATIM
1.000,00
6.115,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813488
BIST
10:08122.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 961,98
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.470
En Düşük
121.879
10:085,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9001
En Düşük
5,8870
10:086,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
10:08296,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,19
|Açılış
|: 296,03
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,25
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,72
|27.507.471
|% 16,26
|
|GEDIK
|9,16
|3.263.047
|% 12,67
|
|RYSAS
|8,19
|4.818.847
|% 10,98
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|UFUK
|3,58
|198.436
|% 9,82
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|ALYAG
|0,55
|191.333
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,45
|7.632.557
|% -9,69
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|THYAO
|15,13
|94.563.314
|% 0,67
|
|KRDMD
|3,02
|46.961.942
|% 1,00
|
|ISFIN
|4,01
|42.776.504
|% 2,04
|
|ISGYO
|1,90
|40.991.802
|% 2,15
|
|AVOD
|2,23
|29.604.849
|% 5,69
|
|ISGYO
|1,90
|40.991.802
|% 2,15
|
|ALBRK
|1,73
|28.377.632
|% 1,17
|
|KRDMD
|3,02
|46.961.942
|% 1,00
|
|AVOD
|2,23
|29.604.849
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,16
|15.199.755
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6423
|7,6806
|% 0,01
|
|Frank
|6,0664
|6,1029
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5670
|1,5748
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|3,97
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,73
|