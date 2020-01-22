***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.01.2020 09:27
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.01.2020
ALIM
500,00 3.242,50
21.01.2020
SATIM
500,00
3.272,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813879
BIST
10:05124.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 800,77
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.468
En Düşük
124.216
10:055,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9445
En Düşük
5,9273
10:056,5766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5906
En Düşük
6,5707
10:05296,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,19
|Açılış
|: 296,29
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|102,70
|3.280.341
|% 14,94
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|ANELE
|3,75
|1.720.204
|% 10,95
|
|MMCAS
|1,14
|9.939
|% 9,62
|
|EKIZ
|1,41
|39.041
|% 9,30
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|AKBNK
|8,97
|9.063.315
|% 1,36
|
|THYAO
|14,96
|6.827.220
|% 0,54
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|ZOREN
|1,75
|4.093.192
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,74
|3.415.425
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7314
|7,7701
|% 0,18
|
|Frank
|6,0959
|6,1326
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5780
|1,5859
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-6,45
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,28
|