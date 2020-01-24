***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.01.2020 08:43
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.01.2020
ALIM
1.250,00 8.280,00
22.01.2020
SATIM
1.500,00
10.005,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814217
BIST
11:56122.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 207,90
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:565,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9419
En Düşük
5,9236
11:566,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:56297,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,90
|Açılış
|: 297,27
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.770.964
|% 19,96
|
|KFEIN
|14,13
|71.420.735
|% 15,72
|
|SAMAT
|2,51
|2.665.788
|% 14,61
|
|RYSAS
|12,68
|27.174.639
|% 13,42
|
|ESCOM
|2,83
|19.675.828
|% 13,20
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|333.107
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|DOKTA
|58,50
|32.599
|% -5,65
|
|IDGYO
|3,43
|2.256.747
|% -4,99
|
|THYAO
|14,48
|658.155.576
|% 1,69
|
|KRDMD
|3,01
|276.180.285
|% 1,35
|
|IPEKE
|9,87
|252.300.251
|% 2,60
|
|PETKM
|4,06
|229.077.151
|% 0,50
|
|ADESE
|2,40
|208.636.282
|% 3,90
|
|KRDMD
|3,01
|276.180.285
|% 1,35
|
|ADESE
|2,40
|208.636.282
|% 3,90
|
|OZGYO
|1,91
|107.606.912
|% 9,77
|
|PETKM
|4,06
|229.077.151
|% 0,50
|
|THYAO
|14,48
|658.155.576
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7688
|7,8078
|% 0,04
|
|Frank
|6,0922
|6,1289
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5768
|1,5847
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-4,39
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|0,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, KOZAA, TTKOM
-
12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 25 artarak (% 0.07 ) 116, 464
-
12:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, GUSGR, EGCYO, SNKRN, MIPAZ
-
12:06
ERSU, SAMAT, OZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:06
PEKGY, QNBFB, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında