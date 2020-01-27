***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.01.2020 09:25
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.01.2020
ALIM
2.200,00 16.262,00
24.01.2020
SATIM
2.000,00
14.855,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814472
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
0
En Düşük
0
18:055,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9390
|
5,9514
En Düşük
5,9361
18:056,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5490
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05301,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,51
|Açılış
|: 302,01
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|12,56
|38.672.658
|% 0,00
|
|KRONT
|20,24
|24.971.476
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,33
|224.446.131
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,86
|72.695.994
|% 0,00
|
|KLMSN
|18,98
|35.397.818
|% 0,00
|
|DOAS
|12,56
|38.672.658
|% 0,00
|
|KRONT
|20,24
|24.971.476
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,33
|224.446.131
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,86
|72.695.994
|% 0,00
|
|KLMSN
|18,98
|35.397.818
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 0,00
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 0,00
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% 0,00
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 0,00
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7414
|7,7802
|% -0,08
|
|Frank
|6,0962
|6,1329
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5795
|1,5874
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|7,56
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,61
|
|Cumhuriyet
|1.990
|2.007
|3,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|17,61
|
|Yarım
|955
|980
|8,52
|
|Çeyrek
|479
|490
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-1,42
|