***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.01.2020 09:15
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.01.2020
ALIM
1.300,00 9.469,00
27.01.2020
SATIM
500,00
3.712,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814677
BIST
11:07120.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -25,94
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.064
11:075,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:076,5442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:07301,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,07
|Açılış
|: 301,51
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.501.122
|% 14,91
|
|GRNYO
|1,73
|31.599.701
|% 14,57
|
|NIBAS
|6,30
|94.500
|% 13,11
|
|RYSAS
|10,41
|2.129.349
|% -9,56
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|HUBVC
|43,04
|11.786.637
|% -5,82
|
|ALYAG
|0,57
|30.611
|% -5,00
|
|THYAO
|14,27
|371.621.421
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,97
|173.512.101
|% 0,34
|
|PETKM
|4,10
|173.293.867
|% 0,49
|
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|KRSTL
|2,12
|113.476.720
|% 11,58
|
|KRDMD
|2,97
|173.512.101
|% 0,34
|
|KRSTL
|2,12
|113.476.720
|% 11,58
|
|PETKM
|4,10
|173.293.867
|% 0,49
|
|CEMAS
|1,29
|45.530.770
|% 1,57
|
|EKGYO
|1,66
|54.628.953
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7136
|7,7522
|% -0,31
|
|Frank
|6,0937
|6,1304
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-3,80
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|58,46
|58,46
|-0,12
|
Seans Raporu
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 451, 63 artarak (% 0.31 ) 144, 913
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11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, KRSTL, PETKM
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11:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, PETKM
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11:18XU100
Endeks 120, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 2, 355.00 milyon TL de
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11:18KUTPO
Yüzde 6.93 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 031 adet işlem