***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePiyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.İşlem Tarihiİşlem Niteliğiİşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)İşlem Tutarı (TL)27.01.2020ALIM1.300,00 9.469,0027.01.2020SATIM500,003.712,50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814677BIST