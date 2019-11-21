***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERKAN SAYAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜRSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviİBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu BaşkanıMUSTAFA KEMAL ŞAHİN Yönetim Kurulu ÜyesiADİL DİNÇER ALPMAN Yönetim Kurulu ÜyesiSERKAN SAYAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMURAT EFE ALOK Bölüm BaşkanıONUR KÜL Bölüm BaşkanıŞELA GÖKTÜRK Bölüm BaşkanıBERİL BAŞER Bölge MüdürüKUDRET ERKAHRİMAN YönetmenAYŞEGÜL TÜRK COŞKUN YönetmenŞABAN GÜRKAN PİRGAİP YönetmenŞAFAK KARAMAN Uzmanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799905BIST