***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.11.2019 12:08
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERKAN SAYAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA KEMAL ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
ADİL DİNÇER ALPMAN Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN SAYAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MURAT EFE ALOK Bölüm Başkanı
ONUR KÜL Bölüm Başkanı
ŞELA GÖKTÜRK Bölüm Başkanı
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
KUDRET ERKAHRİMAN Yönetmen
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
ŞABAN GÜRKAN PİRGAİP Yönetmen
ŞAFAK KARAMAN Uzman
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799905
BIST
14:07106.882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 97,29
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:075,6897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0076
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:076,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:07268,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,09
|Açılış
|: 268,72
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.921.137
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ULUUN
|3,53
|23.226.183
|% 10,31
|
|PAGYO
|5,62
|12.966.072
|% 10,20
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.332.363
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ASELS
|19,41
|199.440.068
|% 0,05
|
|PETKM
|3,76
|186.498.487
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|126.867.839
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,35
|173.232.040
|% -0,42
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3413
|7,3781
|% 0,03
|
|Frank
|5,7218
|5,7563
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5128
|1,5204
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,93
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.821
|-6,66
|
|Yarım
|858
|881
|-3,22
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-0,18
|