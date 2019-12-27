GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2019 11:29
GÜNCEL HABERLER



***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA KEMAL ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
ADİL DİNÇER ALPMAN Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN SAYAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MURAT EFE ALOK Bölüm Başkanı
ŞELA GÖKTÜRK Bölüm Başkanı
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
KUDRET ERKAHRİMAN Yönetmen
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
ŞABAN GÜRKAN PİRGAİP Yönetmen
ŞAFAK KARAMAN Uzman




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805490


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:47113.908
Değişim :  0,22% |  255,41
Açılış :  114.036  
Önceki Kapanış :  113.653  
En Yüksek
114.291 En Düşük
113.802
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HDFGS 2,45 59.602.515 % 10,36  
MMCAS 1,18 36.660 % 9,26  
EGCEY 0,48 212.233 % 9,09  
SEKUR 5,68 23.886.264 % 8,60  
BALAT 1,02 134.186 % 8,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7517 7,7906 % 0,78  
Frank 6,0675 6,1040 % 0,78  
Riyal 1,5809 1,5889 % 0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.512 -0,63  
Altın Gr. 289 289 0,94  
Cumhuriyet 1.908 1.937 4,00  
Tam 1.904 1.952 6,99  
Yarım 920 944 3,38  
Çeyrek 462 472 1,69  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 -0,07  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,00  
B. Petrol 68,12 68,12 0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru