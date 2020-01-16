***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.01.2020 10:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TLE Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Raporları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.857,56 % 0,000434 % 0,000045 % 0,104118
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813129
BIST
14:29122.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.414,88
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
14:295,8523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0234
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8474
14:296,5338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5295
14:29293,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,49
|Açılış
|: 293,55
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.608.043
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|9.094.636
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|BNTAS
|3,16
|83.837.731
|% 13,67
|
|FONET
|9,65
|117.166.129
|% 12,60
|
|ISBTR
|43.100,00
|1.644.799
|% -12,93
|
|MZHLD
|15,80
|376.593
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|309.688
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,26
|684.116
|% -6,67
|
|PGSUS
|77,20
|460.352.443
|% -6,31
|
|THYAO
|15,08
|1.756.464.602
|% 2,59
|
|GUSGR
|2,56
|552.475.510
|% -3,40
|
|AKBNK
|8,86
|471.808.723
|% 0,80
|
|PGSUS
|77,20
|460.352.443
|% -6,31
|
|EKGYO
|1,68
|391.392.208
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,68
|391.392.208
|% 2,44
|
|GUSGR
|2,56
|552.475.510
|% -3,40
|
|ALBRK
|1,77
|214.457.059
|% 1,14
|
|THYAO
|15,08
|1.756.464.602
|% 2,59
|
|KRDMD
|3,09
|346.562.648
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6400
|7,6783
|% 0,07
|
|Frank
|6,0742
|6,1108
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5596
|1,5675
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|1.945
|1.975
|23,00
|
|Tam
|1.936
|1.985
|1,11
|
|Yarım
|936
|960
|0,54
|
|Çeyrek
|469
|480
|0,26
|
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