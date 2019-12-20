***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Bildirim İçeriğiAçıklamalarIYB Fon için 19/12/2019 tarihinde 20/12/2019 vadeli bir günlük Borsa Dışı Ters Repo İşlemi yapılmıştır.Ters Repo Tutarı : 85.000TLFaiz Oranı : %11,05Karşı Taraf : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Karşı Tarafın Derecelendirme notu:Uzun Vadeli (TR) AA+Kısa Vadeli (TR) A1+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804517BIST