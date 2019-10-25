***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.10.2019 13:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aura Portföy yönetimi A.Ş. 30/09/2019 Tarihli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794757
BIST
14:37100.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -26,61
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:375,7631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0022
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:376,4077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:37279,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,77
|Açılış
|: 279,58
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.459.999
|% 19,83
|
|DITAS
|7,37
|6.908.615
|% 12,69
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|VESBE
|16,21
|23.528.357
|% 8,43
|
|YAYLA
|1,04
|18.252.960
|% 8,33
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|29.605.715
|% -4,92
|
|ADNAC
|1,80
|3.498.508
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|THYAO
|11,88
|550.689.479
|% 0,59
|
|ASELS
|18,54
|306.567.119
|% 2,04
|
|GARAN
|9,54
|256.727.886
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,13
|152.925.592
|% -0,97
|
|TUPRS
|126,10
|140.148.033
|% 0,88
|
|IHLGM
|0,79
|79.634.961
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,29
|61.369.517
|% -0,77
|
|THYAO
|11,88
|550.689.479
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,45
|108.885.936
|% 2,08
|
|KRDMD
|2,23
|95.858.807
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3680
|7,4049
|% -0,27
|
|Frank
|5,7869
|5,8217
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|5,52
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|4,69
|
|Yarım
|889
|912
|2,27
|
|Çeyrek
|446
|456
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|-0,05
|