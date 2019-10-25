***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









ıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 0 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700 3.320.700Transferler-777.124 777.124 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-363.681 -363.681 -363.681 -363.681Dönem Karı (Zararı)-363.681 -363.681 -363.681 -363.681Sermaye Avansı180.000 180.000 180.000Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 180.000 -4.462.479 -363.681 -4.826.160 3.137.019 3.137.019Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437Transferler-356.263 356.263 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-142.633 -142.633 -142.633 -142.633Dönem Karı (Zararı)-142.633 -142.633 -142.633 -142.633Sermaye Avansı705.000 705.000 705.000Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.818.742 -142.633 -4.961.375 3.706.804 3.706.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-316.925 -572.932Dönem Karı (Zararı)-142.633 -363.681Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-142.633 -363.681Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-356.286 -217.441Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 - 8 4.926 10.351Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9 35.009 -36.964Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 -247.726 -193.679Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-247.726 -193.679Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-141.288 -3.089Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -141.288 -3.089Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -7.207 5.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-101.038 -155.272Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.957 -7.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21 -30.216 -8.599İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -9.741 713Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.390 -13.310İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.390 -13.310Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -47.850 -16.174Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.090 -50.107İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21 0 -21.179İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -12.090 -28.928Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -6.558 -56.957Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler882 -14.538İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21 113 -1.175İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 769 -13.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.925 3.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.925 3.700Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-599.957 -736.394Alınan Faiz18 247.726 193.679Vergi İadeleri (Ödemeleri)35.306 -30.217YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI40.286 -802.822Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 42.060 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 0 -800.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.774 -1.898Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -1.898Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.774 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI705.000 180.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri13 705.000 180.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)428.361 -1.195.754NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)428.361 -1.195.754DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.170.085 3.373.618DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.598.446 2.177.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.598.446 2.170.085Finansal Yatırımlar4 914.203 814.975Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar914.203 814.975Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 914.203 814.975Ticari Alacaklar5 116.428 76.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 83.367 53.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 33.061 23.320Peşin Ödenmiş Giderler12 126.026 78.176İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 126.026 78.176Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 36.967 72.273ARA TOPLAM3.792.070 3.211.980TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.792.070 3.211.980DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar33.955 31.565İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 33.955 31.565Maddi Duran Varlıklar7 7.458 11.932Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.891 569Ertelenmiş Vergi Varlığı19 17.163 9.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.467 54.022TOPLAM VARLIKLAR3.852.537 3.266.002KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.550 625İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.550 625Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7.550 625İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarTicari Borçlar10.080 22.170İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 10.080 22.170Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 32.301 38.859Diğer Borçlar7.771 6.889İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 215 102İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 7.556 6.787Kısa Vadeli Karşılıklar12.020 16.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12.020 16.703ARA TOPLAM69.722 85.246TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.722 85.246UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 76.011 36.319Diğer Borçlar0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.011 36.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER145.733 121.565ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.706.804 3.144.437Ödenmiş Sermaye13 7.783.179 7.783.179Sermaye Avansı13 885.000 180.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.818.742 -4.462.479Net Dönem Karı veya Zararı-142.633 -356.263TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.706.804 3.144.437TOPLAM KAYNAKLAR3.852.537 3.266.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 837.448 808.093 289.149 269.180TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)837.448 808.093 289.149 269.180BRÜT KAR (ZARAR)837.448 808.093 289.149 269.180Genel Yönetim Giderleri15-16 -1.508.742 -1.508.531 -519.699 -507.581Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 188.547 54.848 72.905 7.673Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -30.132 -5.718ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-512.879 -651.308 -157.645 -230.728FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18 -512.879 -651.308 -157.645 -230.728Finansman Gelirleri18 363.039 293.567 125.196 116.786Finansman Giderleri18 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-149.840 -357.741 -32.449 -113.942Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.207 -5.940 3.551 -3.141Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 7.207 -5.940 3.551 -3.141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-142.633 -363.681 -28.898 -117.083DÖNEM KARI (ZARARI)-142.633 -363.681 -28.898 -117.083Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-142.633 -363.681 -28.898 -117.083Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-142.633 -363.681 -28.898 -117.083Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-142.633 -363.681 -28.898 -117.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794756BIST