***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 12:52
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IYB Fon 01.01.2019-2 30.09.2019 Tarihli Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,09
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.505 % 0,15
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
4.100,01 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
43.046,88 % 1,2
Hisse Senedi Komisyonu
1.172,49 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
38,71 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
5.387,34 % 0,15
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
4.956,34 % 0,14
TOPLAM GİDERLER
68.229,57 % 1,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.600.013,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791275
BIST
17:14101.874
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -1.119,30
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:145,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0229
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:146,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0272
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:14280,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,71
|Açılış
|: 280,74
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88