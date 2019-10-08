***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------------AçıklamaIYB Fon 01.01.2019-2 30.09.2019 Tarihli Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,09Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.505 % 0,15Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.100,01 % 0,11Fon Yönetim Ücreti43.046,88 % 1,2Hisse Senedi Komisyonu1.172,49 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu38,71 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu5.387,34 % 0,15Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.956,34 % 0,14TOPLAM GİDERLER68.229,57 % 1,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.600.013,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791275BIST