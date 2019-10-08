***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------------AçıklamaTLH Fon 01.01.2019-30.09.2019 Tarihli Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,05Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.505 % 0,19Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri9.577,58 % 0,33Fon Yönetim Ücreti60.083,61 % 2,06Hisse Senedi Komisyonu1.660,82 % 0,06Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,03Türev Araçlar Komisyonu2.840,25 % 0,1Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.296,57 % 0,15TOPLAM GİDERLER86.393,63 % 2,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.918.911,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791279BIST