***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 12:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
TLH Fon 01.01.2019-30.09.2019 Tarihli Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
1.593 % 0,05
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.505 % 0,19
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
9.577,58 % 0,33
Fon Yönetim Ücreti
60.083,61 % 2,06
Hisse Senedi Komisyonu
1.660,82 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
2.840,25 % 0,1
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
4.296,57 % 0,15
TOPLAM GİDERLER
86.393,63 % 2,96
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.918.911,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791279
BIST
17:13101.870
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -1.122,74
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:135,8084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0227
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:136,3722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:13280,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,71
|Açılış
|: 280,74
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88