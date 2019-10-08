***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------------AçıklamaTLE Fon 01.01.2019-30.09.2019 Tarihli Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.915 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri51.314,4 % 0,13Fon Yönetim Ücreti448.758,75 % 1,16Hisse Senedi Komisyonu743,17 % 0Tahvil Bono Komisyonu25,25 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar25.321,1 % 0,07Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.106,77 % 0,04TOPLAM GİDERLER551.370,44 % 1,43DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.569.478,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791283BIST