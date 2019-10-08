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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 12:54
GÜNCEL HABERLER

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

TLE Fon 01.01.2019-30.09.2019 Tarihli Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,01
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
5.915 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
51.314,4 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
448.758,75 % 1,16
Hisse Senedi Komisyonu
743,17 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25,25 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.321,1 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.106,77 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
551.370,44 % 1,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.569.478,71



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791283


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