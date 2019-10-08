***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 12:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
TPV Fon 01.01.2019-30.09.2019 Tarihli Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,13
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.505 % 0,23
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
4.863,58 % 0,2
Fon Yönetim Ücreti
51.904,58 % 2,13
Hisse Senedi Komisyonu
9.432,65 % 0,39
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.460,97 % 0,1
Vadeli Ters Repo Komisyonu
210 % 0,01
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.230,04 % 0,09
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
44,31 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.687,91 % 0,23
TOPLAM GİDERLER
86.361,84 % 3,54
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.434.398,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791287
BIST
17:13101.870
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -1.122,74
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:135,8084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0227
|Açılış
|: 5,8010
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|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:136,3722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,3600
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,4266
En Düşük
6,3583
17:13280,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,71
|Açılış
|: 280,74
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88