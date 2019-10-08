***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------------AçıklamaTPV Fon 01.01.2019-30.09.2019 Tarihli Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,13Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.505 % 0,23Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.863,58 % 0,2Fon Yönetim Ücreti51.904,58 % 2,13Hisse Senedi Komisyonu9.432,65 % 0,39Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu2.460,97 % 0,1Vadeli Ters Repo Komisyonu210 % 0,01Borsa Para Piyasası Komisyonu2.230,04 % 0,09Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,03Türev Araçlar Komisyonu44,31 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.687,91 % 0,23TOPLAM GİDERLER86.361,84 % 3,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.434.398,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791287BIST