***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi------------AçıklamaIYB Fon 31.12.2019 Tairhli Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,09Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.265 % 0,22Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.326,05 % 0,14Fon Yönetim Ücreti59.603,92 % 1,6Hisse Senedi Komisyonu1.412,73 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu51,73 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4,86 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,03Türev Araçlar Komisyonu5.673 % 0,15Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.038,52 % 0,19TOPLAM GİDERLER91.617,51 % 2,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.728.269,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810490BIST