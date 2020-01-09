***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 14:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IYB Fon 31.12.2019 Tairhli Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,09
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
8.265 % 0,22
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
5.326,05 % 0,14
Fon Yönetim Ücreti
59.603,92 % 1,6
Hisse Senedi Komisyonu
1.412,73 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
51,73 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4,86 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
5.673 % 0,15
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.038,52 % 0,19
TOPLAM GİDERLER
91.617,51 % 2,46
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.728.269,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810490
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05294,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,14
|Açılış
|: 294,87
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,93
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6502
|7,6886
|% 0,05
|
|Frank
|6,0170
|6,0533
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5618
|1,5696
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|9,06
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,23
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,04
|
|B. Petrol
|64,95
|64,95
|-0,41
|
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