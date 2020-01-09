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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 14:52
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

TLE 31.12.2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,01
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
9.135 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
68.289,51 % 0,17
Fon Yönetim Ücreti
688.331,71 % 1,67
Hisse Senedi Komisyonu
1.865,54 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
38,27 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.540 % 0,06
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
44.133,35 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
840.519,38 % 2,04
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.133.629,97



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810493


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 1,46 71.793.974 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6502 7,6886 % 0,05  
Frank 6,0170 6,0533 % 0,18  
Riyal 1,5618 1,5696 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.560 9,06  
Altın Gr. 295 295 2,23  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,17  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,04  
B. Petrol 64,95 64,95 -0,41  
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