***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------------AçıklamaTLE 31.12.2019 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti9.135 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri68.289,51 % 0,17Fon Yönetim Ücreti688.331,71 % 1,67Hisse Senedi Komisyonu1.865,54 % 0Tahvil Bono Komisyonu38,27 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar25.540 % 0,06Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler44.133,35 % 0,11TOPLAM GİDERLER840.519,38 % 2,04DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.133.629,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810493BIST