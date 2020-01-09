***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------------AçıklamaTPV 31.12.2019 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,12Sigorta GiderleriNoter Ücretleri2.265,97 % 0,09Bağımsız Denetim Ücreti8.265 % 0,32Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.476,76 % 0,25Fon Yönetim Ücreti73.670,77 % 2,85Hisse Senedi Komisyonu12.047,76 % 0,47Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.416,47 % 0,13Vadeli Ters Repo Komisyonu871,5 % 0,03Borsa Para Piyasası Komisyonu2.720,3 % 0,11Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,04Türev Araçlar Komisyonu71,5 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.447,56 % 0,25TOPLAM GİDERLER120.495,29 % 4,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.584.348,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810494BIST