***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2020 14:44
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,66
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,66
Varsa İade Tutarı (TL)
26166,55
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
6262,79
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
19903,76
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
73670,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 2,85
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2,73
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,12
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,74
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,25
d) Diğer Giderler (%)
% 0,82
Açıklamalar
TPV Fon 31.12.2019 Tarihli Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810474
BIST
15:57116.822
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 3.946,15
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:575,8817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0331
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:576,5382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0368
|Açılış
|: 6,5340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:57294,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -2,89
|Açılış
|: 294,12
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,10
|80.330.568
|% 19,44
|
|RYGYO
|4,79
|81.980.282
|% 17,69
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|CELHA
|7,38
|18.836.231
|% 16,40
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.804
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.088.167
|% -5,16
|
|ATAGY
|4,64
|8.350.778
|% -3,33
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,12
|1.774.352.432
|% 4,59
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|GARAN
|11,85
|527.137.655
|% 6,76
|
|PETKM
|3,82
|526.528.816
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,44
|508.456.333
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.456.333
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,86
|403.389.589
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|298.756.362
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,70
|424.054.650
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6429
|7,6812
|% -1,09
|
|Frank
|6,0193
|6,0555
|% -0,61
|
|Riyal
|1,5624
|1,5702
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-6,17
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-61,55
|
|Yarım
|935
|959
|-29,77
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,89
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,60
|65,60
|0,16
|
Seans Raporu
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-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3776, 14 artarak (% 3.51 ) 111, 381
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, BRKO, EGCEY, BALAT, EGCYO, ODAS
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16:10
RALYH, BJKAS, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
DAGHL, SANFM, GMSTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
Bu seansda işlem gören 318 hisse senedinden 299 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 13 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem