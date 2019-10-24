***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------------Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18/10/2019 tarih 12233903-315.01.01-E.13277 sayılı yazısı ile ihraç Belgesi onaylanan ''Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu''nun ihracına 30/10/2019 tarihinde başlanacaktır.Ekte İhraç belgesi sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794536BIST