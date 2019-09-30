***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Bildirim İçeriğiAçıklamalarTLE Fon izahnamesinin 6.5 ve 7.1.3. maddeleri değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789257BIST