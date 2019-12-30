***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.12.2019 09:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TPV Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805715
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9555
En Düşük
5,9429
18:056,6721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6765
En Düşük
6,6391
18:05290,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 290,17
|
|Önceki Kapanış
|: 290,39
|
290,59
En Düşük
289,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,50
|45.272.278
|% 0,00
|
|UZERB
|2,22
|41.368
|% 0,00
|
|SAYAS
|2,24
|1.191.659
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|12.264.038
|% 0,00
|
|SASA
|7,73
|98.714.346
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,50
|45.272.278
|% 0,00
|
|UZERB
|2,22
|41.368
|% 0,00
|
|SAYAS
|2,24
|1.191.659
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|12.264.038
|% 0,00
|
|SASA
|7,73
|98.714.346
|% 0,00
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 0,00
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 0,00
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 0,00
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% 0,00
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8645
|7,9039
|% 0,06
|
|Frank
|6,1190
|6,1558
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.517
|1.518
|-0,52
|
|Altın Gr.
|290
|290
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,03
|66,03
|-0,62
|