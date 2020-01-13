***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2020 11:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TPV Fon 7.1. numaralı maddesi değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812009
BIST
13:55120.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.733,08
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:555,8580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0189
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:556,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0205
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:55292,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,64
|Açılış
|: 292,22
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|68.003.786
|% 19,20
|
|AYEN
|4,30
|86.475.409
|% 18,13
|
|RYSAS
|6,71
|95.591.564
|% 16,90
|
|RYGYO
|6,09
|71.415.359
|% 15,78
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|BRYAT
|77,65
|5.999.843
|% -2,57
|
|SAMAT
|1,68
|1.905.460
|% -2,33
|
|THYAO
|14,68
|1.237.634.661
|% 1,94
|
|PETKM
|4,02
|747.322.547
|% 2,81
|
|HALKB
|6,68
|457.469.972
|% 3,25
|
|KRDMD
|2,94
|367.913.886
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|313.289.841
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.289.841
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|747.322.547
|% 2,81
|
|KRDMD
|2,94
|367.913.886
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,73
|196.767.018
|% 1,76
|
|IEYHO
|0,72
|61.915.205
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5875
|7,6256
|% -0,82
|
|Frank
|5,9989
|6,0350
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5573
|1,5651
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,08
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,04
|