***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------Bildirim İçeriğiAçıklamalarTLE Fon'un 6.5 ve 7.1.3. maddesi değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789258BIST