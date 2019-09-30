***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.09.2019 17:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLE Fon'un 6.5 ve 7.1.3. maddesi değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789258
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