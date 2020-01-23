***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlığa değerleme hizmeti almak için, değerleme kuruluşuTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.(TSKBGD) ile Yönetim Kurulunun 10/01/20 Tarih -2- sayılı kararı ile sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814107BIST