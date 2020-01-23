***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon Portföyüne 2020 yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için aşağıdaki iki kuruluşdan hizmet alınmasına karar verilmiştir.*Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.*TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.(TSKBGD)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814108BIST