***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2020 12:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLH Fon 31.12.2019 Tarihli Fon Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814745
BIST
16:03120.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -86,30
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
16:035,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
16:036,5493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
16:03301,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,59
|Açılış
|: 301,00
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.389.549
|% 19,92
|
|DGGYO
|6,88
|25.721.296
|% 17,21
|
|ARENA
|12,29
|23.442.360
|% 17,05
|
|VKING
|4,47
|7.699.192
|% 14,91
|
|RTALB
|2,74
|59.830.590
|% 14,64
|
|RYSAS
|9,80
|11.504.157
|% -14,86
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|TKNSA
|10,98
|321.253.674
|% -8,73
|
|THYAO
|14,21
|1.314.633.256
|% 0,78
|
|PETKM
|4,10
|482.572.305
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|ASELS
|23,40
|378.532.261
|% -0,09
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|KRSTL
|2,14
|331.030.811
|% 12,63
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|197.655.167
|% 0,61
|
|KARSN
|1,72
|202.197.287
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7135
|7,7522
|% -0,31
|
|Frank
|6,0931
|6,1298
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5799
|1,5879
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-8,74
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-15,50
|
|Yarım
|957
|982
|-7,49
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,80
|58,80
|0,22
|