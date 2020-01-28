***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2020 12:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLE Fon 31.12.2019 Tarihli Fon Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814747
BIST
16:03120.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -86,30
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
16:035,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
16:036,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
16:03301,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,59
|Açılış
|: 301,00
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.497.289
|% 19,92
|
|DGGYO
|6,95
|28.196.735
|% 18,40
|
|ARENA
|12,22
|24.037.008
|% 16,38
|
|VKING
|4,47
|7.704.427
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.730.836
|% 14,58
|
|RYSAS
|9,70
|11.609.513
|% -15,73
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|TKNSA
|10,96
|323.251.911
|% -8,89
|
|THYAO
|14,20
|1.332.721.633
|% 0,71
|
|PETKM
|4,10
|495.531.681
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,96
|462.777.579
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,87
|386.779.255
|% 3,89
|
|ASELS
|23,38
|384.281.723
|% -0,17
|
|ISGYO
|1,87
|386.779.255
|% 3,89
|
|KRSTL
|2,15
|332.411.280
|% 13,16
|
|KRDMD
|2,96
|462.777.579
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|495.531.681
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,66
|198.215.484
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7127
|7,7514
|% -0,32
|
|Frank
|6,0944
|6,1311
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5805
|1,5884
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-9,06
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.981
|2.031
|-13,95
|
|Yarım
|958
|982
|-6,74
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,11
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